اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن مناطق وأحياء شرق مدينة كفر الشيخ غدا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن مناطق وأحياء شرق مدينة كفر الشيخ غدا قطع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن قطاع كهرباء كفرالشيخ عن فصل التيار الكهربائى، غدا السبت 25/12/2021، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأكد القطاع، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائى عن تقسيم وشارع المصنع، وشارع الجمهورية، وتقسيم الاوقاف، وشارع الجيش، والمستشفى العام ، والرمد القديم والجديد، وبنك الدم، ومستشفى الكبد، ومنطقة القنطرة، وتقسيم الزهور، وتقسيم القضاة، والتجاريين.

كذلك فصل التيار الكهربائى عن تقسيم النيابة العامة والإدارية، وتقسيم الشرطة،و المحاسبين وتقسيم المحافظة، وقضايا الدولة، ومنطقة ميت علوان، وعمارات الـ47 ومستشفى الهلال الأحمر.


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