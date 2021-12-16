اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:38 ص
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قطع الكهرباء عن محطة محولات شرق المحلة ساعتين لإجراء الصيانة غدا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:34 ص
قطع الكهرباء عن محطة محولات شرق المحلة ساعتين لإجراء الصيانة غدا انقطاع الكهرباء
الغربية محمد طارق

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أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء شرق الغربية بأنه سوف يتم فصل الكهرباء عن محطة محولات شرق المحلة " كفر حجازي "، ذلك غدا الجمعة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا ، لأعمال الصيانة والنظافة الدورية على المحطة .

وأعلنت الشركة في بيان لها،أن المناطق التي سوف يتم فصل التيار الكهربائي عنها خلال هذه الفترة " منشية البكري - الغفران - محطة المياه بالمشتل - منطقة الششتاوي محطة الإرسال - خلف منشية البكري - منطقة الشون- سكة زفتى- الجمهورية-  مدينة العمال - المدينة الصناعية- منطقة الجراچ - شهداء بدر - أبو دراع - السكة الحديد - بركات- مستشفى الصدر - المنشية الجديدة ".

ثانيا خطوط الريف التي ستتأثر بالانقطاع  " شبرا بابل - الكمالية - كفر حجازي - العزيزية - ميت حبيب - شبرا ملس - صفط تراب - ريف المصانع - الهياتم - ريف البحر وتوابعهم "  وتهيب الشركة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة .


 


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