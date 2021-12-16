قطع الكهرباء عن محطة محولات شرق المحلة ساعتين لإجراء الصيانة غدا

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء شرق الغربية بأنه سوف يتم فصل الكهرباء عن محطة محولات شرق المحلة " كفر حجازي "، ذلك غدا الجمعة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا ، لأعمال الصيانة والنظافة الدورية على المحطة .



وأعلنت الشركة في بيان لها،أن المناطق التي سوف يتم فصل التيار الكهربائي عنها خلال هذه الفترة " منشية البكري - الغفران - محطة المياه بالمشتل - منطقة الششتاوي محطة الإرسال - خلف منشية البكري - منطقة الشون- سكة زفتى- الجمهورية- مدينة العمال - المدينة الصناعية- منطقة الجراچ - شهداء بدر - أبو دراع - السكة الحديد - بركات- مستشفى الصدر - المنشية الجديدة ".



ثانيا خطوط الريف التي ستتأثر بالانقطاع " شبرا بابل - الكمالية - كفر حجازي - العزيزية - ميت حبيب - شبرا ملس - صفط تراب - ريف المصانع - الهياتم - ريف البحر وتوابعهم " وتهيب الشركة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة .





