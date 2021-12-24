اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. فصل التيار الكهربى عن عمارات إسكان الشباب بمرسى علم

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:07 ص
غدا.. فصل التيار الكهربى عن عمارات إسكان الشباب بمرسى علم قطع الكهرباء - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة مرسى علم، عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة إسكان الشباب الواقعة بجوار محطة كهرباء مرسى علم، غدا السبت لأعمال الصيانة الدورية على محولات الشبكة.

وأكد مجلس مدينة مرسى علم في بيان له ، أنه سيتم فصل التيار الكهربى لمدة ساعتين من الساعة الثامنة صباحا حتي العاشرة صباحا وذلك غدا السبت، مطالبا المواطنين بأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة في هذه الفترة.

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مرسى علم

فصل التيار الكهربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة