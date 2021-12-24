ضبط 309 كيلو لحوم مخالفة بينها أجزاء دواجن فاسدة بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 11 محضرا مخالفة وضبط 208 كجم لحوم و101 كجم أجزاء دواجن و5 كجم دهون مخالفة، خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة، ذلك فى إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة والمطاعم وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جهته أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية)، بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية –مباحث التموين – الرقابة الصحية)، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك، شنت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 208 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و5 كجم دهون مجهولة المصدر و50 فيليه دواجن صالحة بدون بيانات و51 كجم هياكل وأجزاء دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحررت محاضر المخالفة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.