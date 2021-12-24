إصابة شخصين فى تصادم بين سيارة وتوك توك على الطريق الزراعى يجرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وقوع تصادم على الطريق بين سيارة ومركبة توك توك نتج 2 بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى للعلاج تم رفع أثار الحادث من على الطريق والدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحريق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى العربى دائرة مركز جرجا ووجود مصابين على الطريق، وتم نقل المصابين للمستشفى وتم الدفع بقوات تأمين الطرق.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي دائرة المركز تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة المدعو حمد ش ا م 27 سنة سائق ويقيم دائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية " توك توك " قيادة المدعو محمد ط ا س 21 سنة عامل ويقيم دائرة قسم جرجا.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد التوك توك" جروح متفرقة بالوجه "وفاطمة ع ا ع ا 54 سنة ربة منزل وتقيم دائرة قسم جرجا من مستقلي التوك توك " جروح متفرقة بالوجه " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال قائدي المركبتين والمصابه قرروا بمضمون ما تقدم تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.