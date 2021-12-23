جاء ذلك في بيان صادر اليوم /الخميس/ عن وزارة الدفاع ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب جولة تفقدية قام بها الشيخ حمد جابر العلي لعدد من وحدات الجيش رافقه فيها نائب رئيس الأركان العامة الفريق الركن فهد الناصر وعدد من القيادات العسكرية.



وأثنى وزير الدفاع الكويتي على ما شاهده من جاهزية واستعداد الجنود والتي تعكس حجم الجهود المخلصة والعمل الجاد الذي يبذلونه في سبيل تنمية قدراتهم واستثمار خبراتهم لتحقيق التجانس والانسجام والمرونة في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم.



واطلع وزير الدفاع خلال زيارته على المعرض العسكري الذي يشمل الآليات والمعدات المستخدمة حيث استمع إلى شرح عن طبيعة عملها وما تتميز به من مواصفات فنية وقدرات قتالية.