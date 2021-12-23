محافظ بورسعيد يكرم أبطال العدوان الثلاثى وأسرهم احتفالا بالذكرى الـ65 .. صور

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس صباحا، أبطال الانتصار على دول العدوان الثلاثي وأسرهم، بديوان عام محافظة بورسعيد، فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ65 لعيد بورسعيد القومي _عيدالنصر _ لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.



وفى بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد التهنئة لأبطال بورسعيد بالعيد القومي، وكرم محافظ بورسعيد أبطال المقاومة الشعبية وأسرهم وهم : البطل الفدائي أحمد هلال، وأسر الأبطال الفدائيين ومنهم: محمد مهران، وعلى زنجير ، وعليه الشطوي.ومحمد حمد الله والسيد عسران.



وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا، وضحوا بكل ماهو غال وثمين من أجل الحفاظ على أراضى الوطن، قائلا " أنتم لكم الحق علينا لما بذلتوه من تضحيات غالية ".



واستجاب المحافظ لمطلب أهالي الشهداء، بشأن تشكيل لجنة مسؤولة عن توثيق تاريخ بورسعيد البطولي لحفظ التراث الثقافي والتاريخي للمدينة الباسلة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لمطالب أبطال العدوان الثلاثي وأسرهم.



التكريم



جانب من التكريم



محافظ بورسعيد يكرم أبطال العدوان الثلاثي وأسرهم بديوان عام المحافظة



محافظ بورسعيد يكرم أبطال العدوان الثلاثي وأسرهم



