المغنيسيوم أفضل مكمل غذائى لمكافحة الرغبة الشديدة فى تناول السكر

كتبت - ميرفت رشاد

الرغبة الشديدة في تناول السكر ليست مزحة عندما يتعلق الأمر برحلة إنقاص الوزن، هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من هذه الرغبة عن طريق التأكد من حصولك على ما يكفي من العناصر الغذائية الحيوية طوال اليوم، وقد يستفيد محبو الحلويات من معرفة أن المغنيسيوم هو أحد أفضل المكملات الغذائية التي يمكنك تناولها للتخلص من الرغبة الشديدة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

كيف يمكن لمكملات المغنيسيوم أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر:

المغنيسيوم المعدن الأساسي، الذي لا ينتجه جسم الإنسان ويمكن العثور عليه فقط في بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، ضروري للعديد من الوظائف في جميع أنحاء الجسم.

المغنيسيوم مفيد في تنظيم ضغط الدم وتطور العظام والحفاظ على انتظام تقلصات العضلات وإيقاع القلب، إذا كنت تعاني من نقص في المغنيسيوم، فقد تواجه أشياء مثل الغثيان أو الضعف أو القيء.

إحدى الفوائد الأقل شهرة للمغنيسيوم هي قدرته على المساعدة في التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة التغذية ، قد يجد الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم أنفسهم يتوقون للشوكولاتة أكثر من المعتاد بسبب محتوى الشوكولاتة العالي من المغنيسيوم.

من المعروف أيضًا أن المغنيسيوم يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ، مما يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر والشعور بمزيد من الشبع بعد الوجبات.

مصادر المغنيسيوم

أفضل مصادر المغنيسيوم الغذائية تشمل السبانخ، وبذور قرع العسل، وزبدة اللوز، والماكريل يمكنك أيضًا العثور على المغنيسيوم في الدجاج واللبن اليوناني والأرز البني وخبز القمح والفول، على الرغم من احتوائها على كميات أقل.

إذا كنت تشعر أنك قد تعاني من نقص في المغنيسيوم ، أو تشعر أنك غير قادر على كبح الرغبة الشديدة في تناول السكر، فقد يفيدك ليس فقط تناول المزيد من هذه الأطعمة ولكن لشراء مكمل المغنيسيوم أيضًا.