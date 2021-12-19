أعشاب طبيعية تعالج نقص المغنسيوم فى الجسم منها الزعتر

نهير عبد النبى

نقص المغنيسيوم له أضرار عديدة على الجسم كما أن له تأثير سلبي على بعض الأمراض المزمنة ومن الممكن أن يؤدي نقصه إلى أعراض خطيرة ومنها الشعور بالهلوسة.

وحسب ما ذكرته دوتش فيله يعد المغنيسيوم من أهم الأملاح المعدنية الموجودة في الجسم، إذ يدخل في تركيب العظام والخلايا والأنسجة والدم، ورغم أهمية المغنيسيوم للجسم، إلا أن هناك الكثيرون الذين يعانون من نقص المغنيسيوم دون أن يدركوا ذلك الأمر الذي يحذر منه الباحثون والأطباء.

وفقا لدراسة نشرها موقع "ديلي هيلث بوست" أن المغنيسيوم دور مهم في العمليات الخلوية مثل عملية الأيض (التمثيل الغذائي) ونقل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد في الجسم، فضلا عن أهميته في تكاثر الخلايا ونقل الإشارات في الجسم.

ويمكن لنقص المغنيسيوم أن يؤثر سلبا على بعض المشاكل الصحية مثل نقص المناعة المكتسبة والاكتئاب وأمراض القلب والسكري وهشاشة العظام وغيرها من الأمراض المزمنة . ومن الممكن الحصول على المغنيسيوم عبر العديد من الأعشاب والتوابل ومنها:

1. الشبت



الشبت من الأعشاب المعروفة منذ زمن بعيد، إذ يستخدم في تحضير الكثير من الأطباق، فهو معروف بنكهته المميزة، فضلا عن أنه غني بالمغنيسيوم، وينصح بتناوله فى حالة نقص المغنسيوم فى الجسم.





2. النعناع



وفقا لموقع "غيزونديه إيرنيرونغ" يحتوي 200 جرام على 422 ميلليجرام من المغنيسيوم. ويتميز النعناع بمذاقه المنعش ويمكن إضافته لبعض الأطباق مثل سلطة الفواكه، فضلا عن إمكانية مضغه للحصول على نفس منعش.





3. الريحان



يعتبر الريحان من أفضل الأعشاب المستخدمة في علاج نقص المغنيسيوم، فكل 200 جرام من الريحان تحتوي على حوالي 556 ميلليجرام من المغنيسيوم، ويتميز الريحان بمذاقه اللذيذ، وهو يستخدم في إعداد العديد من الأطباق الإيطالية، فضلا عن إمكانية استخدامه في السلطة وتناوله مع بعض المكسرات.





4. الزعتر



يحتوي الزعتر الطازج على 317 ميلليجرام من المجنيسيوم في كل 200 غرام من الزعتر. ومن الأفضل تناول الزعتر طازجا، فالزعتر الجاف لا يحتوي على هذا القدر العالي من المغنيسيوم. ويتميز الزعتر بطعمه الحار والحامض ومن المعتاد إضافته لأطباق الدواجن والأسماك.





5.الكزبرة



تعد الكزبرة واحدة من أقدم التوابل المعروفة، وفي كل 200 جرام من الكزبرة يوجد حوالي 498 ميلليجرام من المغنيسيوم، وغالبا ما تستخدم الكزبرة في تحضير الحساء و عند سلق الخضار أيضا، فضلا عن أن استخدامه في الكثير من الأطباق الشرقية.