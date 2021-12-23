البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لـ"جي بي أوتو" و"عامر جروب"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، تراجع رصيد شهادات إيداع جي بي أوتو إلى 215.936 مليون شهادة، وشركة عامر جروب إلى 142.557 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع كلا من البنك التجاري الدولي إلى 192.512 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.307 مليون شهادة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.496 مليون شهادة، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 123.586 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.646 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 370.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.07%، والعرب على 10.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.4 مليون جنيه، 472.2 ألف جنيه، 29 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.4 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 14052 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2191 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1137 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.