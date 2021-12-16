البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع جى بى أوتو.. وارتفاع "هيرميس" و"إيديتا"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، تراجع رصيد شهادات إيداع جي بي أوتو إلى 217.367 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع كلا من البنك التجاري الدولي إلى 190.160 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 240.496 مليون شهادة، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.586 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.307 مليون شهادة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، وشركة عامر جروب عند 171.093 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.646 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.



شهادات الإيداع الدولية

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.288 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 393.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.04 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.13% والعرب على 22.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 61.6 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، 111.4 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 60.3 مليون جنيه، 175.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 11667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13949 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1133 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.