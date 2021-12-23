اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:59 م
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.07% بجلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:50 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.07% بجلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 14052 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2191 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.
 

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