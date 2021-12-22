اليوم السابع
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قطع المياه عن المطرية وألماظة و11 منطقة بالقاهرة 8 ساعات من الـ10 مساء اليوم

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:37 م
قطع المياه عن المطرية وألماظة و11 منطقة بالقاهرة 8 ساعات من الـ10 مساء اليوم قطع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ على خط المياه الرئيسى بمحيط ميدان إبن الحكم، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الاسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتها – الماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف".
 
وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-12-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الخميس الموافق 23-12-2021
 
واهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

القاهرة

انقطاع المياه

مياه الشرب

قطع المياه

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