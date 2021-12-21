قطع المياه عن أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة 6 ساعات الجمعة المقبلة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة، ومنها إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض الأمر الذى يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة لمدة 6 ساعات، وذلك لاستكمال أعمال إعادة تأهيل قوطع الجهد المتوسط والمنخفض.

ونوهت محافظة الجيزة أن أعمال الصيانة تستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه عن أحياء " الوراق - شمال الجيزة - العجوزة " اعتبارآ من الساعة الثانية عشر ليلآ يوم الجمعة القادمة الموافق 24 ديسمبر الجارى، حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25 ديسمبر الجارى.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة ، كما وجه رؤساء الاحياء المعنية بالمتابعة الميدانية وازاله اي معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 لتلبية احتياجتهم فورًا.