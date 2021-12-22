اليوم السابع
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غدًا.. الحكومة تعقد أول اجتماع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:07 م
غدًا.. الحكومة تعقد أول اجتماع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدًا الخميس، أول إجتماع لمجلس الوزراء فى مقر مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
 
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة ببدء الانتقال التدريجى للحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجارى.
 
وكان رئيس الوزراء أكد أنه بدأ بالفعل عدد من الوزارات فى تسلم المباني الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبى لهذه المبانى على مدى الأشهر الستة المقبلة.
 
 

العاصمة الادارية

اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

العاصمة الادارية الجديدة

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