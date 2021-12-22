اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شلل مرورى بطريق كورنيش القاهرة بسبب كسر ماسورة مياه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:33 م
شلل مرورى بطريق كورنيش القاهرة بسبب كسر ماسورة مياه شلل مرورى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسبب كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل بالقاهرة، إلى إصابة طريق الكورنيش فى الاتجاه القادم من التحرير لمناطق شبرا والمظلات والمؤسسة، بالشلل المرورى.
 
وتواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة أعمال إصلاح الخط، كما دفعت شركة مياه الشرب بالقاهرة بعدد من الشفاطات صباح اليوم لإصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل بعد منطقة أبراج نايل سيتى، والدفع بفرق الطوارئ لإصلاح الكسر كما تم قطع الميات بالمنطقة، لحين إصلاح الخط.
 
وفى السياق أنتهت شركة مياه الشرب من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه أمام العقار رقم 12و14 شارع الزهراء بمربع آغاخان بمعرفة مرفق مياه الخلفاوى بالتنسيق مع غرفة العمليات والمرافق بحى الساحل، بمتابعة من أشرف محمد رئيس حى الساحل. 
 
كما تم إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 300مم بشارع الثلاثينى المتفرع من شارع جسر البحر وتغيير مسافة بطول 9 أمتار وذلك بمعرفة مرفق مياه الخلفاوى بالتنسيق مع غرفة العمليات والمرافق بحى الساحل.

كسر ماسورة

انقطاع المياه

قطع المياه

المياه

القاهرة

أخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدفع بشفاطات وفرق الطوارئ لإصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل بالقاهرة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:23 م

إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الأنصار بالدقى وإعادة الخدمة للمناطق المتأثرة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:27 م

كسر ماسورة مياه "عكرة" بمحور "العروبة - صلاح سالم" ولا تأثير على الخدمة

السبت، 04 ديسمبر 2021 07:10 م

إصلاح كسر بماسورة مياه 4 بوصة بميدان محطة مصر وسط الإسكندرية

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 05:35 م

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه ببنها.. وماسورة مازوت بشبرا الخيمة

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 11:48 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة