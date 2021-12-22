اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:25 م
أكرم القصاص
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شاهد أعمال إنشاء حلقة سمك مؤقتة بالغردقة استعدادا لتطوير القديمة.. صور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:08 م
شاهد أعمال إنشاء حلقة سمك مؤقتة بالغردقة استعدادا لتطوير القديمة.. صور انشاء حلقة سمك مؤقته بالغردقة
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يقيم مجلس مدينة الغردقة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، حلقة سمك مؤقته بمنطقة السقالة استعدادا لتطوير القديمة، حيث تفقد اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة صباح اليوم أعمال تجهيز حلقة السمك المؤقتة.

كان أكد محافظ البحر الأحمر على ضرورة أن يتم تطوير حلقة السمك الغردقة على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية تناسب طبيعة المنطقة، حيث يقع سوق السمك بين مارينا الغردقة السياحى ومسجد الميناء الكبير.

كما أكد المحافظ على ضرورة عمل منطقة خدمات كاملة بالسوق حتى يتم توفير الخدمة كاملة للأهالى بالسوق من عمل محال بيع خضروات، إضافة إلى أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وتزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق.

وأشار المحافظ إلى ضرورة ان يكون هناك طاولات جاهزة لاستقبال العائلات التى تود أن تتناول وجبات الغداء بالسوق على ان تكون هذه الطاولات على البحر مباشرة، مما يجعله مزارا سياحيا يضاف ضمن البرامج السياحية لزائرى البحر الأحمر سواء من السياح الأجانب أو المصريين.

التجهيز لإقامة حلقة سمك مؤقته بالغردقة
التجهيز لإقامة حلقة سمك مؤقته بالغردقة
 
انشغء حلقة سمك مؤقته لحين تطوير القديمة
انشاء حلقة سمك مؤقته لحين تطوير القديمة
 
تفقد إنشاءات الحلقة المؤقته
تفقد إنشاءات الحلقة المؤقتة
 
جانب من الانشاءات _1
جانب من الانشاءات
 
جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات
 
حلقة سمك مؤقته بالغردقة
حلقة سمك مؤقته بالغردقة
 
رئيس مدينة الغردقة يتفقد تجهيز حلقة سمك مؤقته
رئيس مدينة الغردقة يتفقد تجهيز حلقة سمك مؤقتة

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حلقة سمك مؤقته

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