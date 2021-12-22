اليوم السابع
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القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:06 ص
القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و 389 ألفاً و500 جنيه كرعاية إجتماعية لـ 2701 عامل غير منتظم  منحة المولد النبوي الشريف ، فضلاً عن تسجيل 45 عاملاً جديد بالمنظومة.

 
وأشار  الوزير، فى بيان، إلى أن المديرية قامت بتعيين581  شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 3 شباب من قادرون باختلاف، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1772 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 681  شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
 
وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية  - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  نوفمبر  الماضي-  إن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 272 منشأة ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة ،  فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية  ، كما تلقت  52 شكوى عمالية ، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 10 منها للقضاء ، وحفظ 6 شكاوي ، وتبقي 21 ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد ندوتين توعية للعمال .
 
وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 111 منشأة ، وأسفر عن تحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .
 

 


القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالفيوم

العمالة غير المنتظمة

دعم العمالة غير المنتظمة

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