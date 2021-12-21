اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القوى العاملة: صرف 800 ألف جنيه منحة لـ 1601 عامل غير منتظم فى أسيوط

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:13 م
القوى العاملة: صرف 800 ألف جنيه منحة لـ 1601 عامل غير منتظم فى أسيوط وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة لـ"العمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.
 
وأعلن  حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من منحة المولد النبوي الشريف  لنحو 1601 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري وحتى 25  يناير المقبل ، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها.
 
وقال: إن إجمالي ما سوف يتم صرفه يبلغ 800  ألاف و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
 
 
 

العمالة غير المنتظمة

القوى العاملة

دعم العمالة غير المنتظمة

منح العمالة غير المنتظمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: صرف 3.1 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:07 م

التضامن: توجيهات لحماية العمالة غير المنتظمة.. وتكلفة الدعم 6 مليارات جنيه

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:12 م

القوى العاملة: تعيين 482 شابا وصرف 544 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بدمياط

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:23 م

صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج وتعيين 838 شابا

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:40 ص

القوى العاملة: صرف 2.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بقنا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:11 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة