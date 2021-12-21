محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير بمركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الانتهاء من أعمال تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات خاصة قطاع الكهرباء والطاقة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من القيادات التنفيذية .

أكد محافظ قنا، أن الدولة قامت بوضع خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة لمواجهة الزيادة المستمرة فى طلب الطاقة الكهربائية والزيادة المستمرة للأحمال، موضحا أن مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى يراقب 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا والذى يضم محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان" كما أنه سوف يراقب تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها بما يحقق استقرار الشبكة، فضلا عن دوره فى سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل أوقات الإصلاح وزمن الانقطاع فى الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة والمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد.

وأضاف الداودي، أنه تم تطوير المركز بتكلفة 327 مليون جنيه بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا"، من خلال قرض ميسر، مشيرا إلى أنه شارك فى تنفيذ أعمال التطوير كبرى الشركات المتخصصة فى مجال الكهرباء والطاقة وهى "سيمينز، إريكسون، صان مصر"، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة فى كافة المجالات بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وقال المهندس عبدالشكور إسماعيل، أنه تم عقد دورات تدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بالمركز الإقليمى للتعرف على كيفية إدارة المركز ومراقبة المحطات وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا بما يخدم استقرار الشبكة فى دولتى "المانيا وسويسرا".