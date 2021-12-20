محافظ قنا: يناير المقبل فتح باب التقديم لإحلال وتجديد سيارات البيك أب

صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أنه اعتبارا من يناير 2022 سيتم فتح باب التقديم لإحلال وتجديد سيارات البيك أب " الكبود " إلى سيارات ميكروباص حديثة تعمل بالغاز الطبيعى وذلك لجميع خطوط سير سيارات الكبود على مستوى المحافظة .

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة التوجه إلى إدارة المرور لإنهاء إجراءات إحلال سياراتهم ضمن خطة إحلال وتجديد السيارات القديمة وسيارات الكبود العاملة داخل المحافظة وذلك لتجنب وقف ترخيص السيارة لخطورتها على حياة المواطنين.

وأكد " الداودى " أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على توفير وسيلة نقل آمنه وآدمية للمواطنين تضمن لهم الراحة والأمان خلال تنقلهم سواء داخل المدن أو بين المدن والقرى.