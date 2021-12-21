سيارات بمكبرات صوت تجوب الجيزة للتوعية بالتطعيم ضد شلل الأطفال.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بنشر سيارات بميكروفونات لتوعية المواطنين بضرورة الاسراع والتوجه نحو الوحدات والمراكز الصحية لتطعيم أبناءهم ضد مرض شلل الأطفال فى إطار الحمله القومية الجاري تنفيذها والتى من المقرر لها ان تنتهي غدا 22 ديسمبر الجارى.

وفي ذلك الاطار قام مركز ومدينة أوسيم بمتابعة من فرج عبد العاطي رئيس المركز وبالتنسيق مع إدارة صحة أوسيم بإعداد حمله للتوعية من خلال التحرك بسيارة بميكروفونات تطوف في الشوارع الرئيسية والفرعية وتوعية المواطنين بأماكن تواجد فرق حملات التطعيم الثابتة والمتحركة وسرعه التوجه لتطعيم ابناءهم حفاظا علي سلامتهم .