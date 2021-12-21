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في ثاني أيامها..

الصحة: 78.9% من المستهدف بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:26 ص
الصحة: 78.9% من المستهدف بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حملة التطعيم ضد شلل الاطفال
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تطعيم 13 مليون و127 ألفا و596 طفل حتى نهاية أمس الإثنين، ثاني أيام إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

اطلع الوزير على تقرير يومي عن عمل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مقدم من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والذى تضمن أهم الملاحظات الميدانية وتحديات العمل، بناء على المرور الميداني على محافظتي الشرقية، والقليوبية ومنطقة الهجانة بالقاهرة، وبعد الاطلاع على تقارير وكلاء الوزارة في جميع المحافظات، لمتابعة سير العمل الميداني للفرق والمشرفين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نسبة الإنجاز في ثاني أيام الحملة بلغت 78.9% من المستهدف الذي يبلغ 16 مليون و 635 ألفا و173 طفل، مشيرا إلى أن الأطفال المطعمين بينهم 13948 من غير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، يوم الأحد 19 ديسمبر 2021 ويستمر عملها لمدة 4 أيام، لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، مؤكدا أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير أشاد بأداء الفرق الطبية المشاركة في الحملة وما نجحوا في تحقيقه من المستهدف، رغم الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها معظم محافظات الجمهورية منذ صباح يوم أمس الإثنين.

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الصحة

شلل الاطفال

حملة شلل الاطفال

المحافظات

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