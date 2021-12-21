حبس عاطل ووالده حاولا قتل مسجون بحقنة "ماء نار" أثناء محاكمته بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، حبس عاطل ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتعدي علي مسجون أثناء جلسة محاكمته داخل إحدى القاعات، وإعطائه حقنه "ماء نار" أثناء نظر الجلسة، والتحفظ علي الحقنة المستخدمه في الواقعة، وإرسالها إلى الطب الشرعي لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة، وسؤال شهود العيان.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مباحث محكمة جنايات الإسكندرية بالمنشية، يفيد بتعرض أحد المتهمين والمحبوس على ذمة إحدى القضايا لاعتداء من شخص مجهول ووالده أثناء تواجده بالمحكمة للنظر في جلسة محاكمته وتمكنت القوة الأمنية المخصصة لحراسة المحكمة من إلقاء القبض عليهما.

وبالفحص تبين من تحريات مباحث محكمة الإسكندرية أنه أثناء عرض المسجون على محكمة الجنايات للنظر في محاكمته لاتهامه في قضية قتل تعدى عاطل، أثناء تواجد والده علي المسجون بحقنة بداخلها "مياه نار" وحاول إعطائها له بطعنة بها في الظهر إلا أن القوة الأمنية المكلفة بتأمين القاعة تمكنت من إلقاء القبض عليه وعلى والده.

وكشفت التحقيقات مع المتهم ووالده أن قيامهم بارتكاب الواقعة لأن المسجون قام بقتل شقيقه بمنطقة مينا البصل وعند علمهم بقيام المحكمة بعرضه على مستشفى الطب النفسي للكشف على قواه العقلية قرروا التخلص منه بحقنة مياه النار، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.