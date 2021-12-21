اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل فى الصف دون إصابات

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:36 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل فى الصف دون إصابات إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة الصف ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة الصف، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

 

واشترطت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الإرشادات للوقاية من الحرائق ومنها:

 

1التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

9تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية

 


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