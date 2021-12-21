إسكتلندا تخطط للإعلان عن قيود واسعة للحد من تفشى كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت إسكتلندا عن تخطيطها للإعلان عن قيود واسعة النطاق للحد من تفشي كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستارجن، عن تسجيل 690 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت ستارجن - في تصريحات نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" آخذة فى الارتفاع بشكل كبير، مع تضاعف الحالات كل يومين إلى ثلاثة أيام، موضحة تسجيل 4336 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحذرت ستارجن من أن متحور "أوميكرون" يعد أكثر عدوى من المتحورات السابقة لفيروس "كورونا"، وأن فرص الإصابة به أعلى بكثير من متحور "دلتا".