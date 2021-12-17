إسكتلندا تسجل 690 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

إدنبره (أ ش أ)

أعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستارجن، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 690 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت ستارجن - في تصريحات نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" آخذة فى الارتفاع بشكل كبير، مع تضاعف الحالات كل يومين إلى ثلاثة أيام.. موضحة أنه تم تسجيل 4336 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحذرت ستارجن من أن متحور "أوميكرون" يعد أكثر عدوى من المتحورات السابقة لفيروس "كورونا" وأن فرص الإصابة به أعلى بكثير من متحور "دلتا".

وصرحت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجن، أن متحور «أوميكرون» سيصبح السلالة السائدة من فيروس كورونا في اسكتلندا بدءا اليوم .

كما أعربت ستارجن عن قلقها العميق إزاء التحدي الذي يشكله المتحور الجديد الذي قالت إنه ينتشر بشكل أسرع من أسرع عملية توزيع لقاحات، موضحة أن 45.4 بالمئة من الإصابات المسجلة أمس كانت لمتحور «أوميكرون»، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وطالبت ستارجن المواطنين بقصر تعاملاتهم الاجتماعية على ثلاث أسر فقط قبل وبعد فترة أعياد الكريسماس للحد من تفشي "أوميكرون" بالإضافة إلى البقاء في المنزل لفترات أكبر من التي اعتادوا عليها، موضحة أن كل اختلاط بين المواطنين قبل فترة الأعياد يزيد خطر انتقال الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية في اسكتلندا، السبت، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم رصد حالات الإصابة في مناطق "جلاسجو الكبرى" و"كلايد" و"لاناركشاير" و"مرتفعات اسكتلندا" و"جرامبيان" و"فورث فالي".