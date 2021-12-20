نقل شاب للمستشفى صعقه التيار الكهربائى بعد ملامسته عمود إنارة بطنطا

الغربية مصطفى عادل

نقل الأهالي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية شابا للمستشفى لإسعافه بعد أن صعقه التيار الكهربائي عقب ملامسته أحد أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب في العقد الثالث من العمر للمستشفى وتقديم الرعاية اللازمة له.

وتبين أثناء سيره في الشارع صعقه التيار الكهربائي بعد ملامسته عمود إنارة، أثناء هطول الأمطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جهود الوحدات المحلية في كسح وشفط مياه الأمطار التي هطلت مساء أمس، وذلك خلال جولة صباحية بدأت في السابعة شملت قرى ومدن كفر الزيات وطنطا.

وتفقد المحافظ خلال جولته في طنطا شوارع (البحر، الجلاء، النحاس، الإسكندرية، المحطة، ميدان ستوته، سيجر، سكة المحلة، الكورنيش)، كما تفقد الطريق السريع بدايةً من كمين دفرة ومروراً بـ ( قطاع نفيا، قطاع ميت حبيش البحرية، قطاع المعرض، قطاع الجملة، قطاع شبرا النملة).