اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بكفر الزيات وطنطا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:54 ص
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بكفر الزيات وطنطا شفط مياه الأمطار
الغربية مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الإثنين، جهود الوحدات المحلية في كسح وشفط مياه الأمطار التي هطلت مساء أمس، وذلك خلال جولة صباحية بدأت في السابعة شملت قرى ومدن كفر الزيات وطنطا.

وتفقد المحافظ خلال جولته في طنطا شوارع ( البحر، الجلاء، النحاس، الإسكندرية، المحطة، ميدان ستوته، سيجر، سكة المحلة، الكورنيش)، كما تفقد الطريق السريع بدايةً من كمين دفرة ومروراً بـ (قطاع نفيا، قطاع ميت حبيش البحرية، قطاع المعرض، قطاع الجملة، قطاع شبرا النملة).

وفي كفر الزيات تفقد محافظ الغربية حالة الأنفاق، حيث تأكد من خلو نفقي الدلجمون والجزيرة من مياه الأمطار، كما تابع جهود الوحدات المحلية في شفط المياه داخل شوارع المدينة، واستكمل المحافظ جولته بتفقد قطاعي الدلجمون وديما من على الطريق السريع.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد وجه بالأمس، رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء كافة الأجازات، وانتشار معدات الشركة والوحدات المحلية في النقاط المتفق عليها في الاجتماع التنسيقي.

كما وجه المحافظ بإلغاء الإجازات في غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة ومتابعتها على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لأي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة.


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شفط مياه الأمطار بالغربية

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