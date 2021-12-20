شاهد عيان: كريم الهوارى عدى من جنبي بسرعة فائقة ودفع سيارة الضحايا 150 مترا

كتب سليم على

مفاجآت وأسرار كشفت عنها التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب، والمتهم فيها كريم الهواري، والذي أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل، من واقع التحقيقات التى حصلت اليوم السابع عليها حصريا.

أقوال الشهود

قال عبد الله أحمد ، 23 سنة، طالب بالأكاديمية العربية، إنه وحال استقلاله لمركبته وصحبته الشاهد الثانى وعقب مروره منفذ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي اتجاه محور 26 يوليو دائرة قسم ثان الشيخ زايد، أبصر مركبة المتهم الرياضية تتجاوزه بسرعة فائقة لم يدركها، إلا لدى سماعه صوت ارتطامها بأخرى ليبصر حينها آثار واقعة تصادمها بمركبة المجنى عليهم ودفعها لقوته مسافة جاوزت 150 مترا، وهلاك مركبة المجنى عليهم ووفاة من بها لبالغ الإصابات التي ألمت بهم، كما عاين ما ألم بالمتهم من جرح أعلى حاجبه وشكواه من آلام بالركبة وبينما كان يساعده وقف أمامه فاشتم رائحة خمرة تفوح منه حتى هاتف من حضرت لتنقله بمركبتها وغادر مسرح الحادث.