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حرس المنشآت فى ليبيا يوقف الإنتاج بعدد من الحقول النفطية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:08 م
حرس المنشآت فى ليبيا يوقف الإنتاج بعدد من الحقول النفطية مؤسسة النفط الليبية
كتب أحمد جمعة

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قال المكتب الإعلامى للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الإثنين أن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط فى عدد من الحقول بما فى ذلك الشرارة والوفاء والحمادة.

 

كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت فى سبتمبر الماضى إنهاء الاعتصام داخل موانئ نفطية شرق البلاد، بعدما أوقفت العمليات داخلها بسبب قيام متظاهرين بإغلاقها للمطالبة بتوظيفهم.

 

وقالت المؤسسة ومقرها فى طرابلس آنذاك استؤنفت عمليات تصدير النفط الخام من مينائى السدرة ورأس لانوف بعد انتهاء اعتصامات نظمها الشباب لعدة أيام".

 

اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط فى ذلك الوقت أن مطالب المعتصمين "مشروعة"، لكنها أبدت "تحفظات" على طريقة احتجاجهم، مشددة على العواقب الخطيرة للحصار على النفط.


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