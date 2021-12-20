تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق الإسماعيلية اليوم.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدرت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية بيانًا، كشفت فيه آخر أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق الإسماعيلية، وشهدت الأسعار انخفاضا في بعض السلع وثبات الأخرى.

وقال جلال الطاهر، سكرتير عام الغرفة التجارية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، إن الأسواق تشهد انخفاض في أسعار البطاطس التي تعد من السلع الاستراتيجية بسبب كثرة المنتج من المحصول الجديد، كما تشهد ثبات أسعار الطماطم والبصل للأسبوع الرابع علي التوالي، رغم برودة الطقس وعدم استقراره.

وقال علي العكرمي، سكرتير عام الشعبة، إن الأسعار تشمل طماطم من 2 : 4 جنيهات، وبطاطس جديدة من 5 : 8 جنيهات، وفلفل حار وبارد من 5 : 6.5 جنيه، وفلفل ألوان من 15 : 20 جنيها، وباذنجان رومي من 3.5 : 5 جنيهات، وباذنجان عروس من 5 : 6.5 جنيه، وكوسة من 8 : 10 جنيهات، وبصل أبيض من 3 : 4 جنيهات، وبصل أحمر من 4 : 5 جنيهات، وجزر من 6.5 : 8 جنيهات.

كما تتضمن الأسعار، ملوخية من 8 : 10 جنيهات، وفاصوليا من 6.5 : 8 جنيهات، وقلقاس من 8 : 10 جنيهات، وبسلة من 8 : 10 جنيهات، وسبانخ من 6.5 : 8 جنيهات، وبنجر من 5 : 8 جنيهات، وليمون من 8 : 10 جنيهات، وبطاطا من 3 : 5 جنيهات.

كما تتضمن أسعار الفاكهة كالآتي، برتقال بسرة من 5 : 7 جنيهات، ويوسفي بلدي من 6.5 : 8 جنيهات، ويوسفي صيني من 3 : 5 جنيهات، ويوسفي كلامنتينا من 4 : 6 جنيهات، وجوافة من 8 : 10 جنيهات، و رمان من 8 : 10 جنيهات، وموز بلدي من 8 : 10 جنيهات، وتفاح مستورد من 15 : 25 جنية حسب الجودة وبلد المنشأ.