اليوم السابع
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أودية الشلاتين وحلايب.. شاهد جمال الطبيعة والمراعى فى 15 صورة خلابة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:00 ص
أودية الشلاتين وحلايب.. شاهد جمال الطبيعة والمراعى فى 15 صورة خلابة الخضره والابل تسر الناظرين بالشلاتين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تغيرت الحياة بالأودية الجبلية بمدينة الشلاتين وحلايب جنوب البحر الأحمر ، وتحول لونها من الأصفر إلى الأخضر بعد انتشار العشب وسقوط الأمطار بكثافة بها خلال الشهر الجاري، حيث انتشرت المراعي بالأودية المختلفة.

وترصد اليوم السابع، جمال الطبيعة بأودية الشلاتين الخلابة في 15 صورة ينشر العشب الأخضر فى أودية الشلاتين الخلابة.
 
وينظم شباب الشلاتين رحلات مختلفة للاستمتاع بالطبيعة والتقاط الصور بين الجمال والماشية والنباتات، بالإضافة إلى حفلات الشواء.
 
68022-الإبل-ترعي-فى-الأودية-المختلفة-
الإبل ترعي فى الأودية المختلفة

 

55699-الخضره-والابل-تسر-الناظرين-بالشلاتين
الخضره والابل تسر الناظرين بالشلاتين

 

70328-الشلاتين-الخلابة-
الشلاتين الخلابة

 

79329-الصحراء-تتحول-للون-الاخضر-
الصحراء تتحول للون الاخضر

 

76078-المراعي-الخضراء-بالشلاتين
المراعي الخضراء بالشلاتين

 

98838-انتشار-ادرى-الإبل--الاغنام-
انتشار ادرى الإبل الاغنام

 

108466-انتشار-المراعي-بادية-حلايب--شلاتين
انتشار المراعي بادية حلايب شلاتين

 

49092-أودية-الشلاتين-الخلابة-
أودية الشلاتين الخلابة

 

73423-توافر-العشب-بعد-سقوط-المطر
توافر العشب بعد سقوط المطر

 

74907-جانب-من-انتشار-العشب-بصحراء-الشلاتين
جانب من انتشار العشب بصحراء الشلاتين

 

61562-جمال-إبداع-الخالق-بحلايب-وشلاتين
جمال إبداع الخالق بحلايب وشلاتين

 

107956-جمال-الطبيعة-الخلابة-بالاودية-الجبلية
جمال الطبيعة الخلابة بالاودية الجبلية

 

90085-جمال-الطبيعة-بالشلاتين
جمال الطبيعة بالشلاتين

 

44011-خضرة-وجبال-وطبيعة-خلابة-بالشلاتين-
خضرة وجبال وطبيعة خلابة بالشلاتين

 

55381-لوحة-فنية-طبيعية-بصحراء-الشلاتين
لوحة فنية طبيعية بصحراء الشلاتين

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