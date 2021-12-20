أودية الشلاتين وحلايب.. شاهد جمال الطبيعة والمراعى فى 15 صورة خلابة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تغيرت الحياة بالأودية الجبلية بمدينة الشلاتين وحلايب جنوب البحر الأحمر ، وتحول لونها من الأصفر إلى الأخضر بعد انتشار العشب وسقوط الأمطار بكثافة بها خلال الشهر الجاري، حيث انتشرت المراعي بالأودية المختلفة.

وترصد اليوم السابع، جمال الطبيعة بأودية الشلاتين الخلابة في 15 صورة ينشر العشب الأخضر فى أودية الشلاتين الخلابة. وينظم شباب الشلاتين رحلات مختلفة للاستمتاع بالطبيعة والتقاط الصور بين الجمال والماشية والنباتات، بالإضافة إلى حفلات الشواء.



الإبل ترعي فى الأودية المختلفة



الخضره والابل تسر الناظرين بالشلاتين



الشلاتين الخلابة



الصحراء تتحول للون الاخضر



المراعي الخضراء بالشلاتين



انتشار ادرى الإبل الاغنام



انتشار المراعي بادية حلايب شلاتين



أودية الشلاتين الخلابة



توافر العشب بعد سقوط المطر



جانب من انتشار العشب بصحراء الشلاتين



جمال إبداع الخالق بحلايب وشلاتين



جمال الطبيعة الخلابة بالاودية الجبلية



جمال الطبيعة بالشلاتين



خضرة وجبال وطبيعة خلابة بالشلاتين