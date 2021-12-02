4 أطعمة هتساعدك على الراحة فى يوم أجازتك ..منها الشيكولاتة الداكنة

كتبت - ميرفت رشاد

الجميع يحتاج للقليل من القوة والاسترخاء فى يوم الإجازة بعد أسبوع كامل من العمل، وهناك طريقة عملية تساعدك على التخلص من التوتر والاسترخاء بسهولة في منزلك ، اتبع هذه القائمة من الأطعمة، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

أطعمة تساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر:

دقيق الشوفان :

لن يساعدك خيار الإفطار الصحي هذا على التحكم في وزنك فحسب ، بل سيلبي أيضًا احتياجات جسمك، في حين أن الكربوهيدرات تعتبر من أهم العوامل التي تساعد على إنقاص الوزن ، إلا أن لها بعض الفوائد الأساسية، تعتبر الكربوهيدرات عاملاً مساهماً في تكوين مادة السيروتونين ، وهي مادة كيميائية "سعيدة" في الدماغ تستخدم في بعض مضادات الاكتئاب ، فإن تناول دقيق الشوفان سيجعلك سعيدًا بالتأكيد.

الأفوكادو

هناك سبب يجعل الأفوكادو معروفًا بالأطعمة الخارقة، إنها مليئة بالعناصر الغذائية المليئة بالطاقة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق وزيادة التركيز، يمكن أن يساعد الأفوكادو أيضًا في تقليل الأكل الذي يسبب التوتر لأن الأحماض الدهنية تساعد في التخلص من القلق وتجعلك تشعر بالشبع.

الشيكولاته الداكنة

الشيكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل التوتر عن طريق خفض مستويات هرمونات التوتر في الجسم، تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشيكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

البيض

يحتوى على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تلبي العديد من احتياجات الجسم الغذائية دفعة واحدة، هذا المصدر الطبيعي لفيتامين د له العديد من الفوائد ، من بينها تنظيم الحالة المزاجية، كما أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللازمة للاستجابة الصحية للتوتر.

التوتر بعد انتهاء أسبوع العمل

الشوكولاته لتقليل التوتر