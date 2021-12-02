مش هتصدق فوائده.. الفجل يصنع المعجزات فى إنقاص الوزن بموسم الشتاء

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فربما تكون قد سمعت أشخاصًا ينصحونك بتقليل تناول الكربوهيدرات، وغالبًا ما يتم تفسير النصيحة بشكل خاطئ ونبدأ فى التخلص من جميع مصادر الكربوهيدرات من نظامنا الغذائى، ما يعرض صحتنا للخطر، فالكربوهيدرات ضرورية لأنها مطلوبة لمعالجة الطاقة وتخزين الطاقة وبناء الجزيئات الكبيرة، ويمكن تجنب الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات المكررة مثل الوجبات السريعة والأطعمة السكرية، من أجل إنقاص الوزن، ويجب تناول الخضروات منخفضة الكربوهيدرات الغنية بالألياف مثل الفجل، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

توجد أنواع مختلفة من الفجل ينمو بعضها فى الربيع والصيف والبعض الآخر فى الشتاء، على الرغم من أن الفجل لا يحبه الجميع، لكن هل تعلم أنه يأتى مع مجموعة من الفوائد الصحية، بما فى ذلك فقدان الوزن؟ نعم هذا صحيح، الفجل ملىء بالألياف والماء ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، حيث تستغرق الألياف وقتًا أطول فى الهضم، علاوة على ذلك الفجل منخفض السعرات الحرارية، وبالتالى فإن تناوله لن يجعلك تكتسب المزيد من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت يمكن أن يمنع آلام الجوع.

ويعتبر الفجل من الأطعمة النباتية منخفضة GI والتى تساعد على التحكم فى مستوى السكر فى الدم، وهذا بدوره يحافظ على توازن مستوى الأنسولين فى الدم وهو أمر ضرورى لحرق الدهون بالشكل المناسب، فإن توافر مضادات الأكسدة في الفجل يبدأ عملية مضادات الأكسدة فى الجسم، ما يحسن عملية التمثيل الغذائي لدينا ويضمن عدم تخزين الكثير من الدهون في الجسم.

الفجل لإنقاص الوزن

إنقاص الوزن