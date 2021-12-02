اليوم السابع
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تحرير 212 محضرا تموينيا متنوعا للمخالفين من أصحاب المخابز بكفر الشيخ

الخميس، 02 ديسمبر 2021 11:48 م
تحرير 212 محضرا تموينيا متنوعا للمخالفين من أصحاب المخابز بكفر الشيخ حملات على المخابز بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملات متعددة بالتعاون مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، على عدد من مخابز قرى ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير 212 محضراً متنوعاَ.
 
وتمكنت الحملة من تحرير 107 محاضر نقص وزن، و13 محضر مواصفات، ومحضر تجميع دقيق، ومحضر تصرف في كميات من الدقيق، و90 محضراً متنوعاً، وستستمر الحملة خلال الأسابيع المقبلة، لضبط المخالفين من التجار.
 
 
التأكد من توافر الامن والسلامة
التأكد من توافر الامن والسلامة

حملات على المخابز لضبط المخالفين
حملات على المخابز لضبط المخالفين

متابعة وزن الخبز
متابعة وزن الخبز

 


كفر الشيخ

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مخابز

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