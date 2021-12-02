أستاذ مناعة: اللقاحات المتوفرة بمصر تقى من الإصابة بكورونا وكافة متحوراته

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن كافة اللقاحات المتوفرة بمصر قادرة على حماية الملقحين من كافة متحورات كورونا بما فيهم "أوميكرون"، مناشداَ الجميع الحصول على اللقاحات التي توفرها الدولة بالمجان، وتابع:" رغم قوة الجهاز الطبي في أوروبا إلا أنها أصبحت بؤرة لكورونا وفرنسا تشهد الموجة الخامسة ونحن لا نريد الوصول إلى هذا الأمر".

وأضاف "بدران" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر قناة "الحياة"، أن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة أمور ضرورية في ظل انتشار جائحة كورونا، مشدداً على أن المجتمع لا يتحمل أي إجراءات إغلاق تضر بالاقتصاد والمواطنين معاً، وتابع:"الأوروبيين أصابهم الغرور واهملوا الإجراءات الاحترازية فحدث ما حدث لهم".

وأكد "بدران"، أنه من الضرورى أن يتلقى الجميع لقاحات كورونا التي توفرها الدولة بالمجان كون اللقاح حصن الإنسان والمجتمع معاً، وتابع:"وعلينا أن لا نهمل في الإجراءات الاحترازية".