ما أهمية تحليل Ddimer في اكتشاف الإصابة بكورونا؟

فاطمة ياسر

عند ظهور بعض الأعراض كارتفاع في درجة حرارة الجسم، وتكسير وضعف وكحة، يبدأ الشك في الإصابة بفيروس كورونا، وهناك العديد من تحاليل الدم التي تساعد في اكتشاف الإصابة بالفيروس التاجي، ومنها تحليل D-dimer .

ووفقا لسلسلة اطمن على نفسك التي يقدمها موقع اليوم السابع للقراء سنتعرف على أهمية هذا التحليل كما شرحه موقع "webmed".

أوضح التقرير أن تحليل Ddimer يساعد علي اكتشاف وجود الجلطات في الجسم، فأطلق عليه هذا الاسم بسبب وجود بروتين في الدم يطلق عليه "ddimer"، ويساعد بشكل كبير في فحص الجسم والتعرف إذا كان بالفعل هذا الجسم يعاني من وجود جلطة به أم لا.

وتم استخدام هذا التحليل "Ddimer" في الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي، وخاصة في الحالات التي تعرضوا للإصابة بجلطات في الرئة، وأثبت فعاليته.

ويساعد أيضا تحليل Ddimer في التعرف إذا كان هذا الشخص يعاني من الإصابة بجلطات في الأوردة بالجسم أم لا، وجلطات الرئة.

وأوضح التقرير، أنه في حالة ارتفاع نسبة Ddimer عن المعدل الطبيعي له فهذا يعني أن هذا الشخص يعاني من وجود مشكلة في الجسم وتحتاج للمزيد من التحاليل والأشعات للتعرف أكثر عن حالتك.