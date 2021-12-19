هل تشتهى الوجبات السريعة أثناء الدايت؟.. جرب هذه البدائل منخفضة السعرات الحرارية

كتبت إيناس البنا

إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فلا يتعين عليك اتباع خطة النظام الغذائي الصارمة؛ كل ما عليك فعله هو تغيير نظامك الغذائي ببعض البدائل الصحية منخفضة السعرات الحرارية.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في إنقاص الوزن ، لذا من الجيد أن تكون أكثر حكمة أثناء اختيار ما تأكله، في كثير من الأحيان ، يُقترح على الأشخاص الإقلاع عن جميع الأطعمة السريعة لزيادة فقدان الوزن.

أشبع رغباتك ببدائل صحية

تزداد الرغبة الشديدة لدينا عندما تقتصر على نظام غذائي معين، لكن لا داعي للتضحية بأطعمتك المفضلة لإنقاص الوزن.

تركز خطة النظام الغذائي الجيد على الحد الأدنى من السعرات الحرارية دون التضحية بشهيتك للمأكولات اللذيذة، وبدلاً من ذلك ، تنصح أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن لإشباع رغباتهم الشديدة ببدائل صحية لتلك الأطعمة السريعة المغرية.

استبدل الأطعمة السريعة بهذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية

غالبًا ما يؤدي الرغبة في تناول الوجبات السريعة إلى الرغبة في استهلاك سعرات حرارية إضافية ، والتي تكون ضارة في رحلة إنقاص الوزن. لذلك ، يقترح الأطباء على الناس الذهاب إلى المواد الغذائية البديلة ذات السعرات الحرارية المنخفضة بدلاً من تناول العناصر غير المرغوب فيها الفعلية لإشباع رغباتهم الشديدة.

يمكنك استبدال الحلويات بالشوكولاتة الداكنة والرقائق والفشار غير المملح والمشروبات الغازية بعصير الليمون المنعش."