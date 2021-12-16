النظام الغذائي النباتي.. تعرف على 4 أنواع يمكنك الاختيار بينها لإنقاص الوزن

كتبت مروة هريدى

هناك أنواع مختلفة من الأنظمة الغذائية المتاحة يختار من بينها الأشخاص الأنسب لهم، لكن كل هذه الحميات يتم تصنيفها إلى حد كبير على أنها نباتية أو غير نباتية، ومن خلال التقرير التالى نتحدث عن 4 أنواع من الأطعمة النباتية التي يمكنك اختيارها لفقدان الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. نظام غذائي نباتي لاكتو والبيض

يعتمد هذا النظام الغذائى على تناول طعام نباتي مع إضافة البيض ومنتجات الألبان، حيث يمكنك تضمين البيض والحليب والجبن والزبدة والآيس كريم وغيرها في نظامك الغذائي، فقط تحتاج إلى تقليل الكميات المتناولة.



نظام غذائي نباتي لاكتو والبيض