نيابة تلا: وضع مصنع الجبن بقرية سماليج تحت الحراسة لحين انتهاء التحقيقات

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار محمد فؤاد مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، وضع مصنع تصنيع الجبن الذى تم ضبطه بالأمس بقرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت الحراسة وغلقه لحين انتهاء التحقيقات فى الواقعة.

وأكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه تم ضبط 37 طنا فى أكبر ضبطية لمصنع جبن غير صالح للاستهلاك الآدمى بقرى تلا.

وتابعت "عقيلة"، أنهم تلقوا أخباراً عن مصنع لتصنيع الجبن من مواد غير صالحة، وتبين أن المصنع مقام على أرض فضاء خالية وحاول العاملون به الهروب ومنعهم من الدخول.

كما تبين وجود معجون حوائط وبعض السيدات يحملن فرش لتنظيف قطع الجبن من العفن، بالإضافة لاستخدام بودرة حوائط وملح طعام فاسد منتهي الصلاحية وبعض المنتجات المتعفنة وألبان ماعز مخزنة في أجولة وملقاة في مياه صرف صحي.

وأضافت رئيس مدينة تلا، أن المنتجات التى تم ضبطها تقدر بنحو 37 طنا منها 15 طن جبن مشكلة عليها عفن وملقاة في الأرض في الأتربة.

كما تم التحفظ على الكميات وأخذ عينات لتحليلها من قبل معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة، مشيرة إلى أن الأدوات المستخدمة في التصنيع لا تصلح ولا يوجد أي إجراءات صحية، والمصنع يحمل الاسم النهائي للمنتج "جبنة جنيد" بلدي.

وأكدت عقيلة أنه تم تحويل الواقعة للنيابة العامة للتحقيق مع انتظار نتائج عينات معامل الصحة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات بتشميع المصنع.

وكان مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية، قد شن حملة مكبرة، لضبط السلع المجهولة المصدر وتم خلال الحملة ضبط مصنع جبنة يستخدم معجون حوائط وملح فاسد فى تصنيع الجبن، وذلك خلال حملة مكبرة ذلك بحضور هناء عقيلة رئيس المركز والمدينة وإسلام مبارك نائب رئيس المركز والمدينة ونائب شئون القرى ومدير الإدارة الصحية ومراقبة الأغذية والتموين.

وتبين استخدام معجون حوائط وملح فاسد ومكسبات طعم وألبان مجهولة المصدر لإنتاج الجبن. وأكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه تم ضبط 37طن فى أكبر ضبطية لمصنع جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بقرى تلا.



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