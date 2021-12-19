اليوم السابع
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رئيس مدينة تلا توضح تفاصيل ضبط مصنع تصنيع جبن من مواد غير صالحة للاستخدام الآدمى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:54 ص
رئيس مدينة تلا توضح تفاصيل ضبط مصنع تصنيع جبن من مواد غير صالحة للاستخدام الآدمى جبن - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا، أنهم تلقوا أخباراً عن مصنع لتصنيع الجبن من مواد غير صالحة، وتبين أن المصنع مقام على أرض فضاء خالية وحاول العاملون به الهروب ومنعهم من الدخول.

كما تبين وجود معجون حوائط وبعض السيدات يحملن فرش لتنظيف قطع الجبن من العفن، بالإضافة لاستخدام بودرة حوائط وملح طعام فاسد منتهي الصلاحية وبعض المنتجات المتعفنة وألبان ماعز مخزنة في أجولة وملقاة في مياه صرف صحي.

وأضافت رئيس مدينة تلا، أن المنتجات التى تم ضبطها تقدر بنحو 37 طنا منهما 15 طن جبن مشكلة عليها عفن وملقاة في الأرض في الأتربة.

كما تم التحفظ على الكميات وأخذ عينات لتحليلها من قبل معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة، مشيرة إلى أن الأدوات المستخدمة في التصنيع لا تصلح ولا يوجد أي إجراءات صحية، والمصنع يحمل الاسم النهائي للمنتج "جبنة جنيد" بلدي.

وأكدت عقيلة أنه تم تحويل الواقعة للنيابة العامة للتحقيق مع انتظار نتائج عينات معامل الصحة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات بتشميع المصنع.

وكان مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية ، قد شن حملة مكبرة ، لضبط السلع المجهولة المصدر وتم خلال الحملة ضبط مصنع جبنة يستخدم معجون حوائط وملح فاسد فى تصنيع الجبن ، وذلك خلال حملة مكبرة ذلك بحضور هناء عقيلة رئيس المركز والمدينة وإسلام مبارك نائب رئيس المركز والمدينة ونائب شئون القرى ومدير الإدارة الصحية ومراقبة الأغذية والتموين ، وتبين استخدام معجون حوائط وملح فاسد ومكسبات طعم و ألبان مجهولة المصدر لإنتاج الجبن. وأكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه تم ضبط 37طن فى أكبر ضبطية لمصنع جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بقرى تلا. 


محافظة المنوفية

مركز تلا

ضبط سلع مجهولة المصدر

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