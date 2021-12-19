محافظ الفيوم يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الفيوم رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، انطلاق أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال الأقل من 5 سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشدداً على ضرورة توفير التهوية اللازمة بالأماكن المغلقة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء ماسكات الوجه والالتزام بقواعد التباعد المكاني وعدم الازدحام في مواقع الفرق الثابتة، مع التأكيد علي ضرورة تلقي لقاح "كورونا" حفاظاً على سلامة الجميع.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بضرورة التعاون التام مع مديرية الصحة طوال فترة الحملة، وتوفير السيارات اللازمة للفرق المتنقلة، وذلك بهدف إنجاح حملة التطعيم وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن أعمال الحملة بدأت اليوم وتستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 19 حتى 22 ديسمبر الجاري، وتستهدف تطعيم 611 ألفاً و223 طفلاً من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتاً إلى تجهيز 1838 فريقاً ثابتاً ومتحركاً لتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، وبالشوارع، والأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والوحدات الصحية الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات.

وأضاف، أنه تم عمل خطة مفصلة للثقافة الصحية بالمديرية، بهدف تحريك المجتمع ومخاطبة الجهات التنفيذية والشعبية، وكذلك إعداد الدعاية والندوات التعريفية اللازمة للحملة، ومتابعة سلاسل التبريد وتوفير الطعوم ومستلزمات الحملة بالكامل.

وعقب ذلك تفقد محافظ الفيوم، المركز العلاجي للإرشاد الوراثي والتمثيل الغذائي بمقر المركز الطبي الحضري بكيمان فارس، والذي يخدم أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، من خلال علاج الأطفال حديثي الولادة بعد اكتشاف إصابتهم بالأمراض الوراثية من خلال البرنامج القومي للمسح الشامل لحديثي الولادة، موجهاً مسئولي المركز بضرورة توعية الأمهات بكيفية استخدام الألبان العلاجية والأطعمة التى تصرف من خلال المركز.