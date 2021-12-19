محافظ الفيوم يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، انطلاق أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
وأكد محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال الأقل من 5 سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشدداً على ضرورة توفير التهوية اللازمة بالأماكن المغلقة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء ماسكات الوجه والالتزام بقواعد التباعد المكاني وعدم الازدحام في مواقع الفرق الثابتة، مع التأكيد علي ضرورة تلقي لقاح "كورونا" حفاظاً على سلامة الجميع.
ووجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بضرورة التعاون التام مع مديرية الصحة طوال فترة الحملة، وتوفير السيارات اللازمة للفرق المتنقلة، وذلك بهدف إنجاح حملة التطعيم وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن أعمال الحملة بدأت اليوم وتستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 19 حتى 22 ديسمبر الجاري، وتستهدف تطعيم 611 ألفاً و223 طفلاً من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتاً إلى تجهيز 1838 فريقاً ثابتاً ومتحركاً لتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، وبالشوارع، والأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والوحدات الصحية الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات.
وأضاف، أنه تم عمل خطة مفصلة للثقافة الصحية بالمديرية، بهدف تحريك المجتمع ومخاطبة الجهات التنفيذية والشعبية، وكذلك إعداد الدعاية والندوات التعريفية اللازمة للحملة، ومتابعة سلاسل التبريد وتوفير الطعوم ومستلزمات الحملة بالكامل.
وعقب ذلك تفقد محافظ الفيوم، المركز العلاجي للإرشاد الوراثي والتمثيل الغذائي بمقر المركز الطبي الحضري بكيمان فارس، والذي يخدم أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، من خلال علاج الأطفال حديثي الولادة بعد اكتشاف إصابتهم بالأمراض الوراثية من خلال البرنامج القومي للمسح الشامل لحديثي الولادة، موجهاً مسئولي المركز بضرورة توعية الأمهات بكيفية استخدام الألبان العلاجية والأطعمة التى تصرف من خلال المركز.
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