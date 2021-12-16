انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد القادم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن مديرية الصحة بالإسماعيلية، تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، من عمر يوم إلى 5 سنوات، والتي تبدأ إعتبارًا من الأحد المقبل، ولمدة 4 أيام، بناء علي توجيهات اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية بالإهتمام بصحة الأطفال وبناءً على توجيهات الدولة للقضاء على مرض شلل الأطفال.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه من المقرر أن تتوجه الصحة بفرق ثابته بمكاتب الصحة والوحدات من 8 صباحًا وحتى ٨ مساءً، وبفرق متحركة من شقة إلى شقة ويتم التطعيم في الريف والمدن من 8 صباحًا وحتى 5 عصرًا للفرق المتحركة.



وتابع "حطب"، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الإبتدائية، انطلقت بالإسماعيلية.



وأشار الدكتور على حطب، أن المبادرة قامت باجراء الكشف على 127 طالب بنسبة 60 %، مشيرًا إلي أنه خلال المبادرة يتم إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وذلك للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان، كما تقوم المبادرة بتسليم الطلاب كارت متابعة دورى يحوى البيانات الخاصة بهم.

