رصف منطقة الأوقاف بمنشأة القناطر بالإنترلوك وشوارع بالطالبية والحوامدية

كتب ــ سيد الخلفاوى

استكملت أجهزة محافظة الجيزة أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من منطقة الأوقاف بمركز ومدينة منشأة القناطر ، في إطار خطة التطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المركز، كما تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مكتب بريد برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر.

كما تم وضع الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع الإسماعيلية أحد متفرعات شارع محمد أنور السادات في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة كافة المتفرعات لتسهيل الحركة المرورية بحي الطالبية.

وتم البدء فى رصف ووضع الطبقة الإسفلتية الأولى بشارع الجمهورية بمدينة الحوامدية استكمالا لخطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بكلبشة المركبات المنتظرة أعلي الأرصفة والجزيرة الوسطي بشمال الجيزة، وذلك لليوم الثانى على التوالى لمنع تواجد السيارات على الأرصفة وبجوار الرصيف الأوسط بشارع الأقصر حيث تم كلبشة السيارات المتعدية وإتخاذ الإجراء القانونى حيالها لشغلها الأرصفة والطريق العام فى حضور ومتابعة أشرف بكر رئيس الحى.