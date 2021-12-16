اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قتلة لص منشأة القناطر يكشفون: "مات فى إيدينا من الضرب وكنا بنأدبه"

الخميس، 16 ديسمبر 2021 06:00 ص
قتلة لص منشأة القناطر يكشفون: "مات فى إيدينا من الضرب وكنا بنأدبه" مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف 3 أشخاص متهمين بقتل عاطل، والتخلص من جثته في منشأة القناطر بالجيزة، بارتكابهم الجريمة لمحاولة القتيل سرقة أتوبيس من الجراج الذي يتولون حراسته، وأشاروا إلى أنهم لم يقصدوا قتله، وأنهم اعتدوا عليه بالضرب لتأديبه، والانتقام منه لمحاولته سرقة الأتوبيس، إلا أنهم فوجئوا بمفارقته الحياة.

وقال المتهمون إنهم تخلصوا من الجثة خشية اكتشاف أمرهم، فاستعانوا بسيارة ملك أحدهم، ووضعوا الجثة بحقيبة السيارة، وتخلصوا منها بمكان العثور عليها، وأرشد المتهمين عن السيارة المستخدمة في نقل الجثة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة القتيل، حيث وجهوا اتهاما للجناة بقتله، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، كما أجرى رجال المباحث معاينة للجراج الذي شهد الجريمة، وأجرى المتهمين معاينة تصويرية للحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بقطعة أرض زراعية في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة شاب به العديد من الإصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن المجني عليه عاطل، حاول سرقة أتوبيس من داخل جراج، وتمكن 3 أشخاص يتولون حراسة وتأمين الجراج من ضبطه، واعتدوا عليه حتى فارق الحياة، وفور مقتله قرروا التخلص من الجثة، فنقلوها بسيارة ملك أحدهم، وتخلصوا منها بمكان العثور عليها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


العثور على جثة

قتل لص

جريمة قتل منشأة القناطر

مركز منشأة القناطر

امن الجيزة

مديريه امن الجيزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة