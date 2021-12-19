تستهدف 120 ألف طفل.. محافظ السويس يطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

السويس - محمد عزام

أطلق اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الأحد، الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال من مركز طب أسرة السويس 1، والتي تستمر لمدة 4 أيام حتي الأربعاء 22 ديسمبر لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات بتطعيمهم ضد شلل الأطفال.

رافق المحافظ خلال زيارته، خالد سعداوي السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير المساعد، والدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد نشأت، منسق التأمين الصحي الشامل بالسويس، وفاتن عبد الغني رئيس حي السويس، وفوزية عبد الله مقررة المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ مركز طبي أسرة السويس 1 بمنطقة الملاحة لمتابعة عمل الحملة والوقوف علي جاهزية وحدات طب الاسرة لاستقبال المواطنين لتلقي التطعيمات مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية في ارتداء الكمامة وعدم التزاحم.

وأكد صقر، دعم القيادة السياسية للحملة القومية للوقاية من مرض شلل الأطفال، مشيرا إلى أهمية نجاح الحملة التي تستهدف تطعيم جميع الاطفال في الفئات العمرية المحددة لحماية ابنائنا من خطورة الاصابة بالمرض خاصة بعد ظهور عدد من الحالات من شلل الاطفال في دول مختلفة من العالم.

من ناحية أخري أشار المحافظ إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال وأن الدولة تسعي دائما للحفاظ علي صحة المواطنين من خلال تنظيم الحملات الوقائية والمبادرات الصحية مثل حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس c ومبادرات علاج التقزم وأمراض العيون وصحة المرأة.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ غرف الكشف وغرف التعقيم والعيادات التخصصية بوحدة طب الأسرة للوقوف علي سير العمل، مشيرا الي ضرورة الوصول الي جميع الأطفال في أماكن تواجدهم من خلال الوحدات الطبية الثابتة والسيارات المتنقلة في أحياء السويس الخمسة لضمان تحقيق الهدف من الحملة.

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي 120 ألف طفل من خلال مشاركة 238 فرقة على مستوى الخمس إدارات طبية على مستوى السويس منها 33 فرقة ثابتة، و205 فرق متنقلة من منزل إلى آخر.

وعلي جانب الزيارة تابع صقر اجراءات تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل والتي سوف تبدأ العمل بمحافظة السويس خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمة طبية متكاملة علي أعلي مستوي من الأداء للقادرين وغير القادرين وتستوعب أبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة، مشيرا الي المنظومة التي تشمل إنشاء مجمع طبي كبير وعدد من المراكز الطبية الجديدة بالاضافة الي نخبة من أطقم طبية مدربة وأجهزة حديثة وتقنيات طبية عالية الكفاءة لتوفير حياة كريمة وصحية للمواطنين .



المحافظ خلال حواره مع احد المواطنين



المحافظ يتابع العمل في الغرف المختلفة



المحافظ يطلع على الإجراءات بمراكز السويس



جانب من جولة محافظ السويس اليوم