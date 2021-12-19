تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بأولى جلسات الأسبوع.. و4.5مليار جنيه خسائر سوقية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه عند مستوى 733.766 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 11565 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13818 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4566 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة.