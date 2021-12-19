الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية فرسان الخير لتنمية المجتمع المحلى بسوهاج

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 284، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج، بشأن قيد جمعية فرسان الخير لتنمية المجتمع المحلي.

ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية فرسان الخير لتنمية المجتمع المحلى يتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (17) بتاريخ 5/8/2021، وذلك بناءا على على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3141) بتاريخ 15/9/2021 والكتاب رقم 907 لسنة 2021، تقرر قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية فرسان الخير لتنمية المجتمع المحلي.

ويعد ميدان عمل الجمعية، تنمية المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والعلمية والدينية والاقتصادية، والأنشطة الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الاجتماعية ورعاية الأسرة، والصداقة بين الشعوب، ورعاية الطفولة والأمومة، وحقوق الإنسان، وحماية المستهلك، والحج والعمرة، وحقوق المرأة والطفل، والصناعة والزراعة، وحماية البيئة والمحافظة عليها، وتنظيم الأسرة، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين والشيخوخة، ورعاية المسجونين وأسرهم.