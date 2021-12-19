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الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية شباب النبيرة الخيرية بالبحيرة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:56 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية شباب النبيرة الخيرية بالبحيرة الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 284، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، بشأن قرار قيد جمعية شباب النبيرة الخيرية برقم 2434، اعتبارا من 4/10/2021.

ونص القرار على أنه طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقرر شهر جمعية شباب النبيرة الخيرية، بمجلس إداري مكون من 7 أعضاء.

ويعد ميدان عمل الجمعية، تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والعلمية والدينية والصحية، وتبدأ السنة المالية من أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو، وتؤول أموال الجمعية بعد الحل والتصفية إلى جمعية البر والزكاة بجعيف إيتاي البارود.

 

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